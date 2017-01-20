Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа (Онлайн-трансляция, обновляется) Президентов других стран на инаугурацию традиционно не приглашали.

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут приведены к присяге.

В настоящее время ведется трансляция мероприятий, предшествующих присяге Дональда Трампа.

Самацеремония начнется в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву). Согласно плану мероприятий, текст присяги на пост президента США Трамп начнет произносить в 12:00 (19:00 по Киеву).

Присутствовать на церемонии будут семьи Трампа и Пенса, члены Конгресса, Верховного суда США, представители дипкорпуса и другие. Также церемонию инаугурации посетят религиозные лидеры.

Инаугурация Дональда Трампа обойдется в $200 млн.

Президентов других стран на инаугурацию традиционно не приглашали. При этом стало известно, что церемонию инаугурации планирует посетить рекордное количество украинских политиков.

17:14. Как сообщает СNN, на службе в церкви Трамп был очень тронут всем происходящим: обнял священника, который вел службу и даже немного прослезился.

16:44. Чета Обама встретили Трампов, с которыми должны позавтракать. Мелания преподнесла Мишель подарок в голубой коробке с бантиком.

Фото: EPA/UPG Чета Обама встретила Трампов

Любопытно, что попрощавшийся с Овальным кабинетом Барак Обама на крыльце Белого дома во время ожидания Трампов съязвил, что уже ностальгирует по работе президентом.