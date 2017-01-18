Премьер Молдовы: Додон не может принимать решение по ассоциации с ЕС Молдавский премьер подчеркнул, что Додон не имеет права говорить об углублении сотрудничества с Евразийским союзом.

Павел Филип Фото: http://media1.noi.md

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что конституция страны не позволяет президенту принимать решение относительно Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Так Филип прокомментировал заявление президента Молдовы Игоря Додона о возможном аннулировании СА с ЕС в интервью Associated Press.

"Заявление президента Игоря Додона - это политическая риторика. Конституция не позволяет президенту делать такие заявления и принимать решение относительно Соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил Филипп.

Глава молдавского правительства подчеркнул, что соглашение с Евросоюзом является составной частью программы деятельности правительства, и этот документ предусматривает проведение реформ, призванных улучшить благосостояние граждан страны.

Относительно заявлений Додона об углублении сотрудничества с Евразийским союзом премьер Филип отметил, что "статус Игоря Додона не предоставляет ему права давать такие обещания".

Накануне во время пресс-конференции в Москве президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в случае победы на следующих парламентских выборах в 2018 году Партии социалистов он поддержит законопроект об аннулировании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщалось ранее, в Молдове правящая коалиция отвергает президентский проект федерализации.