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Премьер Молдовы: Додон не может принимать решение по ассоциации с ЕС

Молдавский премьер подчеркнул, что Додон не имеет права говорить об углублении сотрудничества с Евразийским союзом.

Премьер Молдовы: Додон не может принимать решение по ассоциации с ЕС
Павел Филип
Фото: http://media1.noi.md

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что конституция страны не позволяет президенту принимать решение относительно Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Так Филип прокомментировал заявление президента Молдовы Игоря Додона о возможном аннулировании СА с ЕС в интервью Associated Press.

"Заявление президента Игоря Додона - это политическая риторика. Конституция не позволяет президенту делать такие заявления и принимать решение относительно Соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил Филипп.

Глава молдавского правительства подчеркнул, что соглашение с Евросоюзом является составной частью программы деятельности правительства, и этот документ предусматривает проведение реформ, призванных улучшить благосостояние граждан страны.

Относительно заявлений Додона об углублении сотрудничества с Евразийским союзом премьер Филип отметил, что "статус Игоря Додона не предоставляет ему права давать такие обещания".

Накануне во время пресс-конференции в Москве президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в случае победы на следующих парламентских выборах в 2018 году Партии социалистов он поддержит законопроект об аннулировании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщалось ранее, в Молдове правящая коалиция отвергает президентский проект федерализации.

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Тэги: Молдова, Соглашение об ассоциации с ЕС, Игорь Додон, ​Филип Павел

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