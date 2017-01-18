Из Гамбии экстренно эвакуируют туристов Страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.

Президент Гамбии Яйя Джамме Фото: EPA/UPG

Британский туристический оператор Thomas Cook начал эвакуацию из Гамбии около тысячи отдыхающих после того, как уходящий президент Гамбии Яйя Джамме объявил режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Associated Press.

Джамме объявил режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий главы государства, отмечает агентство Рейтер.

Режим ЧП будет действовать 90 дней. Джамме заявил, что режим ЧП вводится, чтобы не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.

Оператор Thomas Cook заявил, что с помощью дополнительных рейсов в течение двух суток вывезет 985 британцев с пакетными турами. Также оператор пытается связаться с 2,5 тыс.и туристов, купивших только билеты на самолет в Гамбию.

Как отмечает АР, эвакуация не является обязательной, однако предлагается тем, кто хочет покинуть Гамбию. Агентство отмечает, что многие туристы не обращают внимания на потенциальную опасность военных действий в стране.

Проигравший выборы 19 января должен передать свои полномочия избранному президенту Адаме Барроу, который набрал на выборах 45,5% голосов. Джамме получил 36,7%. Однако в конце декабря Джамме заявил, что не признает результаты выборов и отказался уходить в отставку.

Ранее стало известно, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Право принимать участие в голосовании имели около 890 тыс. избирателей. За пост главы государства боролись действующий президент Яйя Джамме, кандидат от главной оппозиционной структуры - Объединенная демократическая партия - Адама Барроу и лидер оппозиционной партии "Демократический конгресс Гамбии" Мамма Канде.