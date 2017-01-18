США ввели санкции против лидера боснийских сербов Додик препятствует имплементации заключенного в 1995 году по окончании войны в Боснии и Герцеговине соглашения.

Милорад Додик. Фото: balkanbreakingnews.com

Министерство финансов США во вторник, 17 января, наложило санкции на лидера боснийских сербов Милорада Додика, передает DW.

Основанием для санкций стало то, что Додик постоянно препятствует имплементации Дейтонского соглашения, заключенного по окончании войны в Боснии и Герцеговине в 1995 году.

Отныне США могут блокировать доступ президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины к любым активам, подпадающим под юрисдикцию США.

Как сообщалось, в конце 2016 Додик объявил о проведении референдума по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Плебисцит должен состояться в первой половине 2017 года. Детали относительно будущего референдума Додик пообещал озвучить позже. Политик угрожал проведением подобного голосования на протяжении многих лет.

Напомним, что на незаконном сентябрьском референдуме в Республике Сербской почти все его участники поддержали идею празднования 9 января Дня республики.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины запретил этот референдум, его проведение также осудили страны Запада. Именно 9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская - за три месяца до начала кровопролитной Боснийской войны.