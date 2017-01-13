В Вильнюсе открыли обелиск в память о погибших в январе 1991 года
При штурме телебашни советскими войсками погибли 15 человек, сотни получили ранения.
В 26-ю годовщину антисоветского восстания в Вильнюсе открыли мемориальный обелиск. Его установили во дворе здания национального телевидения и радиовещания, сообщает Радио Свобода.
13 января 1991 года при штурме телебашни советскими войсками здесь погибли 15 человек, сотни получили ранения.
В памятной церемонии участвовали, вместе с сотнями горожан, президент Литвы Даля Грибаускайте и бывший спикер литовского парламента Витаутас Ландсбергис.
11 марта 1990 года Литва провозгласила независимость от Советского Союза, Москва посчитала этот акт антиконституционным.
Власти Литвы много раз пытались допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева по делу о штурме, но каждый раз российская сторона им в этом отказывала.
Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов.
В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.