В Вильнюсе открыли обелиск в память о погибших в январе 1991 года При штурме телебашни советскими войсками погибли 15 человек, сотни получили ранения.

Фото: delfi.lt

В 26-ю годовщину антисоветского восстания в Вильнюсе открыли мемориальный обелиск. Его установили во дворе здания национального телевидения и радиовещания, сообщает Радио Свобода.

13 января 1991 года при штурме телебашни советскими войсками здесь погибли 15 человек, сотни получили ранения.

В памятной церемонии участвовали, вместе с сотнями горожан, президент Литвы Даля Грибаускайте и бывший спикер литовского парламента Витаутас Ландсбергис.

Фото: delfi.lt

11 марта 1990 года Литва провозгласила независимость от Советского Союза, Москва посчитала этот акт антиконституционным.

Власти Литвы много раз пытались допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева по делу о штурме, но каждый раз российская сторона им в этом отказывала.

Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.