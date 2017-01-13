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Обама назвал Байдена лучшим вице-президентом в истории США

При награждении президентской Медалью Свободы Байден не сдержал слез.

Президент США Барак Обама назвал Джозефа Байдена "лучшим вице-президентом, который когда-либо был в США" и своим другом.

Об этом он написал в Twitter.

Обама наградил Байдена высшей наградой Америки для гражданских лиц – президентской Медалью Свободы. Вице-президент не смог сдержать слез.

Также Обама назвал Байдена львом Американской истории и заявил, что он никогда не остановится.

Как сообщалось, Байден планирует посетить Украину 15 января.

20 января пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

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Тэги: США, Барак Обама, Джозеф Байден

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