Тиллерсон признал незаконной аннексию Крыма Россия "отобрала территорию, которая ей не принадлежит".

Рекс Тиллерсон Фото: EPA/UPG

Кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон признает, что аннексия Крыма Россией была незаконной.

Об этом он сказал на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры.

Тиллерсон заявил, что Россия "отобрала территорию, которая ей не принадлежит". Он также назвал незаконными действия России на востоке Украине.

Тиллерсон выразил мнение, что после аннексии Крыма Украина должна была собрать все свои военные силы и направить их на восточную границу для защиты от агрессии. А Соединенные Штаты должны были предоставить данными разведки, обеспечить мониторинг границы с воздуха и оказать ей другую помощь.

По его мнению, на силовые действия РФ нужно было давать сильный ответ. Тиллерсон считает, что вмешательство Москвы в события на востоке Украины было ответом на слишком мягкую и слабую реакцию США на аннексию Крыма.

Напомним, во время избирательной кампании избранный президент США Дональд Трамп делал неоднозначные заявления по поводу Крыма. В частности, он говорил, что жители Крыма на референдуме высказались за присоединение к России и это мнение нужно учитывать.

13 декабря 2016 года Трамп номинировал Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Будучи главой Exxon Mobil, Тиллерсон неоднократно бывал в России и поддерживал контакты с российским руководством.

Он несколько раз встречался с Владимиром Путиным. В прессе Тиллерсона часто называют "другом Путина". Он выступал против санкций, которые Запад ввел в отношении России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.