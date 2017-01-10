В Китае изменили дату начала Второй японо-китайской войны В учебники истории внесут поправку, согласно которой война длилась на шесть лет больше.

Фото: vkitai.info

Правительство Китая внесло поправку в учебники истории, согласно которой Вторая японо-китайская война длилась не восемь, а 14 лет, передает Русская служба Би-би-си.

Считается, что Вторая японо-китайская война началась 7 июля 1937 года и закончилась 9 сентября 1945 года, одновременно с окончанием Второй мировой войны, когда Япония капитулировала перед войсками антигитлеровской коалиции.

Теперь правительство КНР предлагает считать началом войны Мукденский инцидент 18 сентября 1931 года, когда Квантунская армия вторглась в Маньчжурию.

По данным газеты Beijing News, министерство образования Китая в начале января отправило письма региональным учреждениям с распоряжением до весны внести изменения в учебники истории. В новых учебниках фраза "восьмилетняя война сопротивления" должна быть заменена на "четырнадцатилетнюю войну сопротивления".

В министерстве объясняют внесение изменений необходимостью укрепить национальный дух. Как передают китайские СМИ, это решение должно подчеркнуть, что Китай был основным полем битвы с нацизмом.

Ранее правительство Китая уже заявляло о необходимости усиления патриотического образования в стране.

Напомним, Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий поручил убрать из учебников украинскую символику. "Министр образования" приказала первоклассникам самостоятельно вырвать из учебников странички с символикой и гимном Украины.