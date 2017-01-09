Премьер Кот-д'Ивуара подал в отставку Президенту Кот-д'Ивуара удалось договориться с мятежниками о мирном окончании противостояния.

Даниэль Каблан Дункан Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Кот-д'Ивуара Даниэль Каблан Дункан (Daniel Kablan Duncan) подал в отставку.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

О грядущем роспуске правительства Дункан объявил еще на прошлой неделе, но его кабинет проработал на два дня дольше из-за военного мятежа. Президент Алассан Уаттара настоял на этом, опасаясь, что в противном случае страна останется без руководства.

Бунт в Кот-дИвауре вспыхнул 5 января, спустя неделю после парламентских выборов. Поднявшие восстание солдаты требовали улучшения условий жизни и увеличения зарплаты. Они разграбили полицейские участки и забрали оружие, в нескольких военных лагерях произошли перестрелки.

По результатам двухдневных переговоров президенту Уаттаре удалось договориться с мятежниками о мирном окончании противостояния.