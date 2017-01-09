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Трамп ответил на критику Мэрил Стрип

Избранный президент США заявил, что для него не стала "сюрпризом" критика "либеральных киношников".

Трамп ответил на критику Мэрил Стрип
Трамп
Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не удивлен тому, что актриса Мэрил Стрип выступила с критикой в его адрес на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Об этом сообщает The New York Times.

Трамп заявил, что для него не стала "сюрпризом" критика "либеральных киношников". Он добавил, что не видел заявления Стрип на "Золотом глобусе", но назвал ее "любительницей Хиллари [Клинтон]" - своей соперницы на выборах президента США.

Актеры и руководители киностудий в большинстве своем поддерживают демократов в США и заявляли о поддержке Клинтон, отмечает NYT.

9 января на вручении премии "Золотой глобус" Мэрил Стрип выступила с речью, в которой раскритиковала Дональда Трампа за то, что он спародировал журналиста с инвалидностью Сержа Ковальски. "Это был момент, когда человек, желающий занять самое уважаемое место в стране, спародировал репортера с инвалидностью. Человек, который превосходит его в привилегиях, власти и возможности дать отпор", - сказала Стрип.

Актриса также раскритиковала избранного президента США за его отношение к мигрантам и желание ужесточить миграционные законы в США.

Напомним, на прошлой неделе Трамп анонсировал "большое шоу" на своей инаугурации, которая состоится 20 января.

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Тэги: США, мигранты, Мэрил Стрип, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп
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