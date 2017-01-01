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Мальта заняла председательский пост в Совете ЕС

Среди главных приоритетов - решение миграционного кризиса.

Мальта заняла председательский пост в Совете ЕС
Мальта
Фото: EPA/UPG

В первый день 2017 года Мальта заняла в порядке ротации государств-членов ЕС председательский пост в Совете Европейского союза, пишет "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал вступление в права председателя Совета Европейского Союза и озвучил приоритеты, на которых сконцентрируются украинские власти во взаимоотношениях с ЕС. "Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты - незыблемое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция", - написал Порошенко в своем твиттере.

Среди главных приоритетов, определенных мальтийским председателем на срок своего мандата, названы миграционный кризис, единый рынок, безопасность, социальная инклюзивность, политика в области соседства и отрасли, связанные с морем.

По разделу миграционного кризиса, поставленного во главу председательской программы Мальты, предлагается сосредоточить внимание на быстрой реализации уже согласованных Евросоюзом мер и на гарантии того, что данный вопрос продолжит оставаться в центре внимания политической повестки Евросоюза.

Мандат очередного государства-председателя ЕС длится 6 месяцев. Полномочия Валлетты истекут в конце июня 2017 года.

Председательскую эстафету 1 июля примет Эстония. До проведения в Великобритании летом прошлого года референдума о выходе страны из Евросоюза во втором полугодии 2017 года в Совете ЕС должно было председательствовать Соединенное Королевство. Но Лондон объявил 20 июля 2016 года, что отказывается от своего председательского мандата в качестве первого этапа пути к Brexit.

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Тэги: Евросоюз, Петр Порошенко, Мальта
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