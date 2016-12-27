Сирийская авиация усилила атаки по позициям повстанцев под Дамаском Правительственные авиаудары разрушили насосную станцию, которая перекачивала воду в Дамаск.

Фото: www.1news.az

ВВС Сирии усилили авиаудары по подконтрольной повстанцам долине Вади Барада вблизи Дамаска, где находится источник, из которого в сирийскую столицу поставляется большая часть воды.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на лидера повстанческой группировки "Ахрар аль-Шам" Абу аль-Бараа.

"Они пытаются принудить нас к сдаче, однако мы не отступим со своей земли", - сказал собеседник агентства.

При этом он заявил, что правительственные авиаудары разрушили насосную станцию, которая перекачивала воду в Дамаск.

По данным агентства, повстанцы и местные жители также утверждают, что в результате бомбардировок погибло 14 мирных жителей и получила повреждения больница.

Как отмечает Рейтер, на подконтрольной повстанцам территории долины Вади Барада находится около 10 населенных пунктов и проживает около 100 тыс. человек.