Угонщикам самолета на Мальте предъявлены официальные обвинения Обвиняемые на допросах отвечать на вопросы отказались.

Самолет Afriqiyah Airways Фото: EPA/UPG

Угонщикам самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways грозит пожизненный срок.

Над злоумышленниками начался суд на Мальте. В зал суда обвиняемые Мусса Саха и Ахмед Али были доставлены под охраной полиции в шлемах, бронежилетах и с автоматами, об этом сообщает Русская служба ВВС.

В случае, если они будут признаны виновными, им грозит пожизненное заключение.

Угонщики заявили, что невиновны в угоне самолета и других предъявленных обвинениях. Кроме угона самолета, Саху и Али предъявлены обвинения в незаконном владении имитацией оружия, угрозе насилия, насилии на борту самолета, удерживании человека против его воли и попытке нарушить экономическую стабильность страны.

Обвиняемые на допросах отвечать на вопросы отказались, причину угона самолета не назвали.

Напомним, самолет со 111 пассажирами на борту был захвачен накануне в воздушном пространстве Ливии и направлен на Мальту. История закончилась благополучно, и все пассажиры и члены экипажа были освобождены.

После освобождения самолета два захватчика из южной Ливии попросили политического убежища в Европе, они являются членами группировки "Аль-Фатих Аль-Джадид".