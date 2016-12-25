В России опубликовали список пассажиров самолета Ту-154 Всего на борту самолета было 92 человека.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров разбившегося самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи. В списке находится 84 человека.

На борту лайнера находились экипаж, военные, артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты.

Напомним, в воскресенье утром в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова и девять представителей российских СМИ. Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны.

Указано, что дело, в частности, было открыто по ст. 351 УК России (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). СКР подтвердил, что самолет осуществлял плановый полет в Сирию. Самолет Ту-154 исчез с экрана радара "через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер". Там самолет проводил дозаправку.

В рамках расследования дела изымается передполетная документация, а также проводятся допросы должностных лиц и технического персонала, готовившего самолет к вылету.