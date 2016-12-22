В Великобритании около 60 заключенных устроили бунт Ассоциация тюремных надзирателей затрудняется оценить масштаб беспорядков.

В Великобритании около 60 заключенных тюрьмы на острове Шеппи у северного побережья графства Кент захватили крыло местного исправительного учреждения.

Об этом сообщает ВВС.

Ассоциация тюремных надзирателей охарактеризовала случившееся как беспорядки, заявив при этом, что затрудняется оценить их масштаб.

Ассоциация не привела никаких подробностей за исключением того, что заключенные развели в захваченном крыле костры.

Таким образом, ни информации о причинах беспорядков, ни информации о требованиях заключенных пока нет.

Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся чуть более тысячи заключенных.

Как правило в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.

Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспеции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.

На прошлой неделе массовые беспорядки произошли в бирмингемской тюрьме. Тогда на их подавление ушло 12 часов.

Напомним, в сентябре в Австралии заключенные объявили забастовку из-за низких зарплат.