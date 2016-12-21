Дания признала российскую агрессию одной из основных угроз своей безопасности Власти Дании также опасаются террористов-одиночек и кибератак

Дания

Власти Дании признали кибератаки, террористов-одиночек и российскую агрессию наибольшими угрозами для страны.

Об этом говорится в новой долгосрочной оценке рисков оборонной разведки Дании, сообщает The Local.

Как следует из отчета, Дания по-прежнему остается мишенью террористов, шпионов и преступники активно действуют в киберпространстве, а Россия будет демонстрировать свою военную мощь в ближайшие годы.

"Россия проводит военное строительство и модернизацию на западе страны, и регион Балтийского моря стал одним из основных направлений противоречий между Россией и НАТО", - отмечает разведка, добавляя, что российские маневры приведут "к увеличению военных вариантов в отношении Запада, но Россия не пойдет на прямое военное столкновение с НАТО".

"Россия не доверяет НАТО и готовность пойти на риски увеличивается. НАТО усиливает безопасность, в том числе в Балтийском регионе, и Россия в ближайшие годы будет продолжать быть серьезной проблемой безопасности для Запада и Дании", - отмечается в документе.

В отчете также предупреждают, что Россия представляет угрозу также и в киберпространстве. Кибератаки из России и других зарубежных государств могут быть использованы, чтобы "повлиять на общественное мнение" в Дании.

Отмечается, что угроза террора в Дании остается "серьезной" и потенциальные атаки против Запада будут чаще проводить так называемые "одинокие волки", которые действуют самостоятельно, но вдохновляются такими террористическими группировками, как "Исламское государство" или "Аль-Каида".

"Отдельные лица на Западе, которые симпатизируют этим группам, проводят больше терактов, чем раньше, без предварительной подготовки или непосредственного управления со стороны террористических групп", - подчеркивается в докладе.

Напомним, в результате наезда грузовика с польскими номерами в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения. По последним данным, 14 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.