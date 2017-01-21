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В Житомирской области нашли тайники с гранатами

31-летний житель Бердичева нашел тайники случайно.

Работники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области изъяли 25 гранат и запалов к ним из тайников, на которые указал житель города Бердичева. Мужчина сообщил, что случайно нашел боеприпасы.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"20 января в дежурную часть Бердичевского отдела полиции обратился 31-летний житель райцентра с сообщением, что он нашел металлические предметы, внешне похожие на гранаты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники ГУНП в Житомирской области", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, в земле были прикопаны 25 корпусов гранат РГД-5 и Ф-1. В другом тайнике находились запалы к ним. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: zt.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств происшествия, в том числе происхождение боеприпасов.

В полиции напомнили, что ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывныхустройств, без предусмотренного законом разрешения, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено при добровольной сдаче органам власти оружия, боевыеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как сообщалось 18 января, житель Одесской области развесил на заборе гранаты и угрожал их взорвать.

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Тэги: граната, боеприпасы, Житомирская область, Национальная полиция

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