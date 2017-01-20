В "ДНР" обстреляли автобус Ранения получила местная жительница

Фото: dan-news.info Фото: dan-news.info Фото: dan-news.info Фото: dan-news.info Фото: dan-news.info Фото: dan-news.info Фото: dan-news.info

Утром 20 января в районе Еленовки на оккупированной части Донецкой области был обстрелян гражданский автобус. Получила ранения местная жительница.

Штаб АТО в своем сообщении утверждает, что обстрел осуществили российско-оккупационные войска.

"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований. Не исключается, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины в период пребывания в районе проведения АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Тем временем в "ДНР" винят в обстреле украинских военных. Информагентство сепаратистов "ДАН" пишет, что осколочное ранение в ногу получила женщина 1965 года рождения.

Заместителе главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в пятницу находится на оккупированной территории Донецкой области.