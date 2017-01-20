Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Эффект Трампа
Эффект Трампа
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В "ДНР" обстреляли автобус

Ранения получила местная жительница

Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info

Утром 20 января в районе Еленовки на оккупированной части Донецкой области был обстрелян гражданский автобус. Получила ранения местная жительница.

Штаб АТО в своем сообщении утверждает, что обстрел осуществили российско-оккупационные войска.

"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований. Не исключается, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины в период пребывания в районе проведения АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Тем временем в "ДНР" винят в обстреле украинских военных. Информагентство сепаратистов "ДАН" пишет, что осколочное ранение в ногу получила женщина 1965 года рождения.

Заместителе главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в пятницу находится на оккупированной территории Донецкой области.

Новости по теме:

Тэги: фото, обстрелы, репортаж, ДНР

Читайте в разделе