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Суд отправил под домашний арест донецкого бизнесмена, сломавшего нос полицейскому

Щуру запрещено покидать место своей регистрации в Киеве без разрешения следователя.

Суд отправил под домашний арест донецкого бизнесмена, сломавшего нос полицейскому
Николай Щур
Фото: facebook.com/romabra

Оболонский районный суд Киева отправил под домашний арест вице-президента Федерации бокса Киева, донецкого бизнесмена Николая Щура, который сломал нос полицейскому.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

"Суд в полной мере удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщила она.

По решению суда, Щуру запрещено покидать место своей регистрации в Киеве без разрешения следователя.

Ранее полиция сообщила Щуру о подозрении.

Напомним, 2 января Щур 2 января устроил драку с полицейскими в Оболонском райотделе Киева и сломал нос одному из них.

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Тэги: драка, полиция, суды

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