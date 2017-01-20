Суд отправил под домашний арест донецкого бизнесмена, сломавшего нос полицейскому Щуру запрещено покидать место своей регистрации в Киеве без разрешения следователя.

Николай Щур Фото: facebook.com/romabra

Оболонский районный суд Киева отправил под домашний арест вице-президента Федерации бокса Киева, донецкого бизнесмена Николая Щура, который сломал нос полицейскому.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

"Суд в полной мере удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщила она.

По решению суда, Щуру запрещено покидать место своей регистрации в Киеве без разрешения следователя.

Ранее полиция сообщила Щуру о подозрении.

Напомним, 2 января Щур 2 января устроил драку с полицейскими в Оболонском райотделе Киева и сломал нос одному из них.