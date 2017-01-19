Завтра в Киеве до -3 градусов Температура воздуха ночью -7...-9 градусов.

Фото: Макс Требухов

20 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, в Волынской области -7...-12 градусов, днем 0...-6 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -19...-24 градуса, днем -1...-6 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -16...-18 градусов, днем -2...-4 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -15...-17 градусов, днем -2...-4 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -15...-17 градусов, днем -2...-4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем 0...-6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -1...-7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -1...-6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-14 градусов, днем 0...-6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.