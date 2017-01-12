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В Украине от морозов погибли 40 человек
10 из них умерли в своих домах.
В результате сильных морозов в Украине умерли 40 человек, сообщила глава профильного управления Минздрава Татьяна Тимошенко.
Из этих 40 случаев в медучреждениях умерли три человека, на улице - 27 и в собственных домах - 10.
Больше всего летальных случаев в результате замерзания зарегистрировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях.
Согласно информации Минздрава, по состоянию на утро четверга 869 человек обратились за помощью после обморожений, из них госпитализированы 753 человека.
В большинстве случаев люди употребляли алкоголь.
Напомним, холодная погода, установившаяся на прошлой неделе, унесла в Западной Европе в целом более 60 жизней.