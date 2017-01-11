В Лукьяновском СИЗО совершено нападение на охрану (обновлено) Бывшие бойцы "Торнадо" якобы захватили полицейского в заложники.

В Лукьяновском СИЗО произошло бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану.

Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Синицын.

"Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много", - написал Синицын.

О бунте в СИЗО также написала в группе "Комитет освобождение политзаключенных" Татьяна Кавапещенко.

"Поступила инфа, что в Лукьяновском СИЗО сейчас бунт. Захватили мента в заложники. Требуют приезда генпрокурора и свободу политзаключенным", - сообщила она.

Фото: фейсбук Татьяны Кавапещенко

Обновлено. Глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал 112 Украина, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение. Сейчас ведется следствие с целью установить поранил ли он себя сам, или его поранили. Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.

В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.