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Трое военных получили ранения на Рождество, - штаб АТО

В районе Авдеевки произошло боестолкновение.

Трое военных получили ранения на Рождество, - штаб АТО
Фото: Макс Левін

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в зоне проведения антитеррористиченской операции на Донбассе в воскресенье, 7 января.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО.

Боевики с начала суток 32 раза обстреляли позиции украинских военных. В районе Авдеевки произошло боестолкновение.

"Нападение отбито, боевики отступили", - отмечают в штабе.

На Донецком направлении окупанты обстреливали Троицкое из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП, из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку и Луганское. 

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяном, а из минометов - по Павлополю и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяном, Талаковке, Широкино.

На Луганском направлении боевики стреляли по Троицкому из минометов различных калибров, из гранатометов и стрелкового оружия - по Новоалександровке и Новозвановке.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО за минувшие сутки погибших военных нет, двое получили ранения.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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