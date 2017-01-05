Почти 22 тысячи пассажиров встретили Новый год в поездах
В ночь с 31 декабря на 1 января в Украине курсировали около ста поездов.
В ночь с 31 декабря на 1 января в Украине курсировали около ста поездов, которые перевезли 21817 пассажиров.
Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.
"Работники ПАО "Укрзализныця" позаботились, чтобы новогодняя ночь в поезде стала волшебной и праздничной для пассажиров. Проводники и проводницы превратились в Дедов Морозов и Снегурочек для 22 тысяч пассажиров, которые путешествовали в ночь с 31 декабря по 1 января", - говорится в сообщении.
Сюрпризом для путешественников во время поездки стали поздравления от поездной бригады и сладкие подарки.
На новогодние праздники ПАО "Укрзализныця" назначила 43 дополнительных поезда и дополнительные рейсы на графиковые поезда во всех популярных направлениях.
Как сообщалось, Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тысяч человек.
Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий.