Почти 22 тысячи пассажиров встретили Новый год в поездах В ночь с 31 декабря на 1 января в Украине курсировали около ста поездов.

Фото: Александр Рудоманов

В ночь с 31 декабря на 1 января в Украине курсировали около ста поездов, которые перевезли 21817 пассажиров.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

"Работники ПАО "Укрзализныця" позаботились, чтобы новогодняя ночь в поезде стала волшебной и праздничной для пассажиров. Проводники и проводницы превратились в Дедов Морозов и Снегурочек для 22 тысяч пассажиров, которые путешествовали в ночь с 31 декабря по 1 января", - говорится в сообщении.

Сюрпризом для путешественников во время поездки стали поздравления от поездной бригады и сладкие подарки.

На новогодние праздники ПАО "Укрзализныця" назначила 43 дополнительных поезда и дополнительные рейсы на графиковые поезда во всех популярных направлениях.

Как сообщалось, Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тысяч человек.

Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий.