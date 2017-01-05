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Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций

Директора местных больниц тоже не будут заполнять декларации.

Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций

Директора общеобразовательных средних школ освобождены от обязательства заполнять электронные декларации о доходах, говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", который вступил в силу 5 января.

Так, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Норма об обязательном заполнении электронных деклараций теперь не распространяется также на должностных лиц учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.

Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации и руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

Напомним, с сентября электронные декларации подавали госслужащие, занимающие ответственное и особо ответственное положение. Это около 50 тысяч чиновников - начиная от президента, главы правительства, народных депутатов, министров и заканчивая руководителями департаментов исполнительных органов власти.

Другие госслужащие должны начать заполнять электронные декларации с 1 января 2017 года.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: школы, ВУЗы, больницы, декларации о доходах
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