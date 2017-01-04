Первый проректор Академии водного транспорта задержан за взятку Он требовал 25 тысяч гривен за перевод студента с другого вуза.

Фото: maritime.kiev.ua

В среду, 4 января, в Киеве был задержан первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. Сагайдачного Анатолий Горбань.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, он требовал 25 тысяч гривен за зачисление студента на второй курс заочной формы обучения при переводе с другого вуза.

Проректор был задержан во время получении второй части взятки в размере 18 тысяч.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение взятки).

По информации сайта Академии водного транспорта, первым проректором с 2010 года является 46-летний кандидат исторических наук Анатолий Горбань.

Напомним, 14 декабря на взятке был задержан ректор частного вуза "Институт экранных искусств" Юрий Перенчук.