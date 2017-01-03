Завтра в Киеве ожидается мокрый снег, до -1 градуса Температура воздуха ночью -4...-6 градусов.

Фото: Макс Требухов

4 января в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах ночью снег, днем сильный снег, температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -7...-12 градусов.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем мокрый снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем мокрый снег, температура ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус.

В Сваляве ночью снег, днем сильный снег, температура ночью -5...-7 градусов, днем -3...-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...+7 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.