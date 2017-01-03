Убийцей военного в Донецкой области оказался его сослуживец 43-летний житель Запорожья задержан.

Фото: dn.npu.gov.ua

Полиция задержала подозреваемого в убийстве военнослужащего в Волновахском районе Донецкой области. Им оказался сослуживец погибшего.

Об этом сообщается на сайте облуправления полиции.

В ночь на 2 января в результате бытового конфликта между военнослужащими и гражданскими в селе Донское случайно получил смертельное огнестрельное ранение военный. Также получил ранение и был госпитализирован местный житель.

В тот же день сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с военной службой правопорядка установили всех участников и свидетелей происшествия. По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления - огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу.

Житель Запорожья 1973 года задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Волновахского отделения полиции.

Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.

Напомним, 2 января двое военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне АТО вблизи Марьинки. Военные также нарушили запрет на употребление алкоголя.