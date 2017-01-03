Синоптики прогнозируют -20 градусов на Рождество В ближайшие дни в столице ожидается снег и мокрый снег.

В канун Рождества, 6 января, в Украине ожидается резкое снижение температурного фона, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В Киеве 3-5 января днем и 3 января ночью температура ожидается в пределах от -1 до +1 градуса по Цельсию, а ночью 4 и 5 января - на уровне 3-5 градусов мороза. При этом в столице ожидаются осадки: снег, мокрый снег. Однако днем 6 января температура снизится до 12-14 градусов мороза днем и 14-16 градусов мороза ночью. На следующий день, Рождество, согласно прогнозу, мороз будет еще крепче: 17-19 градусов днем и 19-21 градус ночью, при этом осадков не ожидается, передает "Интерфакс-Украина".

В Харькове, Днепре и Одессе похолодание не будет столь значительно, но все равно заметно: если дневная температура 3-5 января там будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 4 тепла, а ночная – от 3 до 6 градусов мороза, то 6 января днем ожидается 4-7 градусов мороза днем и 6-9 градусов ночью. 7 января во всех трех городах будет 10-13 градусов ниже ноля, ночью в Харькове и Днепре - 14-16 градусов. При этом осадков до 5 января не будет, а на Сочельник и Рождество ожидаются снегопады.

Более заметным похолодание будет в Виннице: теплая погода с температурой около ноля без осадков ожидается 3 января, незначительное похолодание со снижением ночной температуры до 3-5 градусов мороза и снегопады – 4-5 января, и резкое похолодание до 13-15 градусов ночью и 8-10 градусов днем - 6 января. На Рождество днем ожидается 13-15 градусов мороза, ночью 16-18 градусов. Осадки не предвидятся.

Во Львове погода будет подобна киевской – 3-4 января днем ожидается от -1 до +1 градуса, ночью от 0 до 3 градусов мороза, 5 января – 1-3 градуса мороза днем и 3-5 ночью, все эти дни будет идти снег, мокрый снег. 6 января в городе резко похолодает, температура ожидается на уровне 14-16 градусов мороза, 7 января – 16-18 градусов днем и 19-21 градус ночью, при этом осадки прекратятся.

Похожая погода ожидается и в г.Яремче Ивано-Франковской области, рядом с которым расположен популярный горно-лыжный курорт "Буковель". Теплая погода с дневной температурой около ноля и мокрый снег 3-5 января и редкое похолодание до 14-16 градусов мороза 6 января. 7 января днем ожидается 16-18 градусов мороза и 19-21 градус ночь. 6-7 числа снегопадов не будет.