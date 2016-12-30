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На станции метро "Оболонь" в Киеве мужчина упал под поезд

К счастью мужчина серьезно не пострадал.

На станции метро "Оболонь" в Киеве мужчина упал под поезд
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина средних лет, упал под вагон поезда.

Об этом сообщается в группе "Киев оперативный" в Фейсбуке.

К счастью он серьезно не пострадал.

"Только что, мужчина средних лет, упал под вагон поезда. К счастью, он серьезно не пострадал. После того как его достали, он радостно кричал что у него сегодня День рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября в Киеве на станции "Святошино" женщина бросилась под поезд.

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Тэги: Киев, метрополитен
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