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На станции метро "Оболонь" в Киеве мужчина упал под поезд
К счастью мужчина серьезно не пострадал.
В Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина средних лет, упал под вагон поезда.
Об этом сообщается в группе "Киев оперативный" в Фейсбуке.
К счастью он серьезно не пострадал.
"Только что, мужчина средних лет, упал под вагон поезда. К счастью, он серьезно не пострадал. После того как его достали, он радостно кричал что у него сегодня День рождения", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 ноября в Киеве на станции "Святошино" женщина бросилась под поезд.