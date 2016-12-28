Кабмин повысил минимальную стипендию до 1100 гривен В вузах вводится новый порядок финансовых выплат студентам.

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Кабинет министров в среду утвердил новый порядок выплаты стипендий, который предусматривает сокращение количество получателей и ее повышение до 1100 гривен.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов, хотя роль будут играть и другие факторы, такие как, например, научная, спортивная и общественная деятельность.

Минимальный размер стипендии составит 1,1 тыс. грн, повышенной - 1,6 тыс. грн. Для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены: те, кто учится на учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностях (горное и нефтегазовое дело), будут получать минимум 1,4 тыс. грн, а повышенная стипендия составит 2,36 тыс. грн.

Сейчас минимальная академическая стипендия установлена в размере 825 грн, студенты-отличники получают 925 грн.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла законопроект №5130, который был необходим для утверждения госбюджета на 2017 год.

Одно из положений этого законопроекта вводит понятие социальной (для тех, кто нуждается в помощи государства) и академической стипендии (для тех, кто имеет значительные успехи в обучении). При этом из законодательства была изъята норма о выплате академической стипендии не менее 2/3 студентов каждого курса.