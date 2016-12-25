Впервые за 6 суток силы АТО не понесли потери на Светлодарской дуге За минувшие сутки один боец получил ранение.

Александр Мотузяник

Один украинский военнослужащий получил ранение под г.Авдеевка Донецкой области в субботу, погибших в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки нет.

Об этом сообщил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Авдеевка. Таким образом, впервые за шесть дней у нас нет потерь на Светлодарской дуге", - рассказал Мотузяник на брифинге.

Напомним, с полуночи 24 декабря на Донбассе начал действовать "режим тишины", о чем договорились в Минске.

Однако несмотря на установленный с начала текущих суток "режим тишины", вчера боевики незаконных вооруженных формирований продолжали вести обстрелы позиций украинских военных. Так, за прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 39 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины