Британские инструкторы подготовили 3 тыс. украинских солдат На первое полугодие 2017 запланированы еще 29 курсов.

Степан Полторак и Майкл Фэллон Фото: mil.gov.ua

Британские инструкторы с 2015 года подготовили более 3 тыс. украинских военных, сообщил министр бороны Украины Степан Полторак.

"С марта 2015 года более 80 британских инструкторов проводят тренинги. В рамках операции "Орбитал" подготовлено более 3 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. На первое полугодие 2017 запланировано провести 29 курсов по разным направлениям", - приводятся слова Полторака на сайте Минобороны.

Полторак выразил благодарность государственному секретарю по вопросам обороны Великобритании Майклу Фэллону за качественную работу британских инструкторов, которые проводят тренировки украинских военных. Он также проинформировал о решении расширить эту подготовку практически на все виды ВС Украины.

Фэллон находится с визитом в Украине.

Напомним, ранее Фэллон назначил специального советника для Полторака. Им стал бывший командующий сухопутных войск Вооруженных сил королевства, генерал Ник Паркер.