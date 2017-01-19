Минюст зарегистрировал Национальную общественную телерадиокомпанию вместо НТКУ Украина создает общественное телевидение.

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Министерство юстиции 19 января 2017 года зарегистрировало публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) как юридическое лицо и прекратило деятельность юридического лица "Национальная телерадиокомпания Украины" (НТКУ).

Об этом говорится в сообщении Госкомтелерадио.

"Согласно дорожной карте 2-го этапа преобразования государственной телерадиокомпании Украины в общественную состоялась регистрация юридического лица "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", - отметил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

Председатель Госкомтелерадио отметил, что в ближайшие дни также начнет работу наблюдательный совет НОТУ.

Наливайко также подчеркнул, что создание общественного телевидения в Украине имеет полную политическую поддержку Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, медийной общественности и общества, которое стремится к реформам.

Напомним, в начале августа 2016 года Кабмин принял постановление о порядке преобразования Национальной телекомпании Украины в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Закон об общественном телевидении и радиовещании Украины Президент Петр Порошенко подписал 7 апреля.