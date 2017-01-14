Пинчук призвал к диалогу вокруг главных проблем в стране Сегодня адекватность – это одно из проявлений патриотизма, считает бизнесмен.

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Украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук заявил, что не боится предлагать идеи, если считает, что они полезны для страны.

Об этом Пинчук написал в своей статье "Без названия", которую опубликовало издание "Украинская правда", сообщают "Українські новини".

Пинчук отметил, что его новая статья стала ответом на дискуссию вокруг его авторской колонки в американском издании WallStreetJournal.

"Патриотизм – это готовность честно высказывать свои взгляды. Открыто говорить правду, пусть и непопулярную. Может даже ошибаясь, ведь правда – не всегда истина. Но не бояться предлагать идеи, если считаешь, что они полезны для страны", - написал бизнесмен.

Виктор Пинчук считает, что сейчас важно, чтобы все украинцы думали и предлагали, как продвигать страну к миру без ущерба для национальных интересов, а также к успеху. В частности, в своей статье бизнесмен выразил необходимость признания усложнившейся международной ситуации для Украины в связи со сменой элит на Западе, а также призвал быть готовыми к смене международной группы партнеров, которые до этого момента помогали Украине.

В частности, Пинчук предложил для обсуждения идею временного отказа от членства в ЕС как от заявленной цели на ближайшее будущее, чтобы не ослаблять позиции друзей Украины в Европейском Союзе и не создавать внутри ЕС очередную линию раскола, но при этом, при всесторонней поддержке Запада, продолжать развивать Украину согласно европейским стандартам.

"Я не ждал, что с моей статьей все будут соглашаться. Было важно, чтобы активные члены гражданского общества начали обсуждать то, о чем она. Чем масштабнее мозговой штурм, тем больше шанс на рождение прорывных идей".

Виктор Пинчук объявил также, что инициирует проведение в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности первое в ее истории специальное украинское мероприятие. «С участием мировых топ-специалистов там будут обсуждаться как раз вопросы того, какими могут быть международные гарантии для нашей страны», - объяснил Пинчук.

Бизнесмен считает, что отказ Украины на ближайшую или среднесрочную перспективу от стремления в НАТО возможен только в обмен на гарантированную Западом безопасность, а также значительную военную, техническую и финансовую помощь, укрепляющую нашу обороноспособность.

Пинчук заявил, что считает важным то, что в конечном итоге о нашем времени напишут через 20-30 лет в украинских учебниках новейшей истории.

"Абсолютно важно, как будет выглядеть наша страна в учебнике по географии, и что там будет написано о численности населения – увеличилось оно или уменьшилось. И если уменьшилось – то по какой причине?", - сказал бизнесмен.

Пинчук отметил, что мечтает о свободной, европейской, мирной и успешной Украине, с Крымом и Донбассом в составе, как и большинство критиковавших его предыдущую статью.

"Осуществить мечту без адекватности – нельзя. И еще. По сравнению с этой нашей общей мечтой различия в наших взглядах исчезающе малы. А предательством будет – не иметь абсолютным приоритетом достижение этой мечты", - подытожил Пинчук.