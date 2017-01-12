ГПУ прокомментировала счет Лазаренко в Литве на $30 млн Евгений Енин утверждает, что работа по возврату этих денег ведется.

Павел Лазаренко Фото: www.obozrevatel.com

Генпрокуратура знает о 30 млн долларов Павла Лазаренко, замороженных в литовском банке, и активно работает над их возвращением в Украину в течение последних полгода, заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Указанные деньги являются частью тех 280 млн долларов США, которые арестованы на основании ходатайств американской Фемиды в пяти юрисдикциях мира", - написал он в фейсбуке.

По словам Енина, сейчас гражданский процесс "правительство США против Лазаренко" вступил в свою финальную стадию.

"Успех этого процесса, который продолжается в США, в значительной степени зависит от усилий Генпрокуратуры Украины. Именно украинские следователи обладают уникальными доказательствами преступной деятельности Лазаренко и его сообщников, в частности относительно конкретных схем вывода грязных денег за границу, банковскиих счетов, проводок, бенефициаров и тому подобное. Во взаимодействии с американскими партнерами в ноябре и декабре 2016 в Киеве были обеспечены допросы важных свидетелей по делу Лазаренко, включительно с бывшими премьерами, вице-премьерами и членами правительства Украины", - отметил замгенпрокурора.

Как заявил Енин, в случае положительного решения американского суда Украина начнет процесс возврата этих активов. Вердикт американского суда возможен в этом году.

Напомним, в базе данных Международного проекта журналистских расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли информацию о счете Павла Лазаренко в литовском банке на 30 млн долларов. Эти средства лежат на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды в течение последних 17 лет каждые несколько месяцев продлевают их заморозку.

Параллельно с судом над Павлом Лазаренко в Калифорнии, в американской столице в 2004 году был начат процесс конфискации его имущества. Всего американской системе правосудия удалось установить местонахождение около $250 млн, которые были выведены из Украины коррупционным путем и находятся на счетах в островных государствах Антигуа и Гернси, Литве, Лихтенштейне и Швейцарии.

Два года назад суд в Вашингтоне одобрил сделку, согласно которой поделил 100 млн долларов, которые прятал в офшорах Лазаренко. Почти четверть суммы должен был получить банк в островном государстве Антигуа, а 75 млн долларов - американское правительство.