Савченко обещает обнародовать список пропавших без вести Депутат намерена доработать перечень.

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Народный депутат Надежда Савченко заявила, что располагает списком пропавших без вести в ходе боевых действий на Донбассе, но обнародует его, когда доработает.

"Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать. Это те, кого разыскивают, и непонятно, кто из них жив", - сказала она на брифинге.

Савченко считает, что обнародование списков пленных сделает невозможной манипуляции на теме обмена.

Это закончит спекуляции и даст возможность открыть это окно до конца зимы и осуществить обмен всех на всех", - заявила она.

Напомним, во вторник Савченко опубликовала списки украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины (подтверждены стороной, которая их удерживает) - 41 человек; списки украинцев, освобождения которых запрашивает Украина - 121 человек; списки людей, освобождения которых запрашивает "ДНР" - 524 человека; списки людей, освобождения которых запрашивает "ЛНР" - 377 человек; списки политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах, - 44 человека; списки российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов - 102 человека.