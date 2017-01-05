Суд отказался забрать у экс-министра экологии Злочевского пять нефтегазовых лицензий Компании Злочевского получила лицензии, когда он был министром.

Фото: Макс Левин

Окружной административный суд Киева отклонил иски Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании недействительными пяти лицензий на разработку нефтегазовых площадей, выданных компаниям экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом говорится в определениях суда от 27-29 декабря, передает ЛІГА.net.

Речь идет о лицензии на добычу газа и нефти на Гуцуловском месторождении (Ивано-Франковская область), выданном ООО "Надрагаз".

Кроме того, суд оставил компании "Пари" лицензии на разработку Пилиповского газового месторождения (Ивано-Франковская область), Никловицкой нефтегазовой площади (Львовская область) и Шереметьевском месторождении нефти газа (Черновицкая область).

Также отклонен иск САП к компании Техноресурс об отмене выдачи лицензии на разработку Владимирского газового месторождения.

Согласно единому реестру юридических лиц, конечным бенефициаром ООО "Пари" является Злочевский, а ООО "Надрагаз" - Злочевский и Елена Керницкая, жена львовского предпринимателя и политика Тараса Керницкого.

В свою очередь, 80% компании Техноресурс принадлежит двум оффшорам - Streetwise Capital Limited, Mernalix Investments ltd, которые ранее были владельцами ООО Крымтопэнергосервис. Эта компания входит в группу Burisma Николая Злочевского.

По данным Госгеондр, указанные лицензии были выданы в 2010-2011 годах, года министром экологии (ведомство, курирующее предоставления разрешений на разработку недр) был Злочевский.

Напомним, Злочевский занимал должность министра экологии со 2 июля 2010 по 20 апреля 2012 года в правительстве Николая Азарова. В январе 2015 года он был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В сентябре 2016 года суд обязал прекратить розыск Злочевского.