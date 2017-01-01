Гройсман за год заработал 4 млн грн от сдачи недвижимости в аренду "Я живу на те ресурсы, которых мне абсолютно хватает, базу я сформировал до 2006 года".

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Премьер-министр Владимир Гройсман заработал в 2016 году 4 млн гривен от сдачи недвижимости в аренду. По его словам, это его основной источник доходов.

Об этом Гройсман рассказал в интервью "Эспрессо".

"Я с 1995 по 2005 год – десять лет – занимался предпринимательством. И тогда, когда, возможно, кто-то зарабатывал деньги и просто их не использовал, я развивал бизнес. У меня есть много недвижимости, которую я приобрел в конце 90-х годов – начале 2000-х, которая стоила тогда очень небольшие деньги. Но я превратил эту недвижимость в коммерческую недвижимость", - заявил премьер.

Затем он перешел во власть и сдал "тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости" в аренду.

"И на это я живу. Фактически я живу на те ресурсы, которых мне абсолютно хватает, и базу для этих ресурсов я сформировал до 2006 года. В этом году, вот сейчас – от сдачи и управления моим имуществом, а я подчеркиваю, что это тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости – я задекларировал более четырех миллионов гривен", - заявил Гройсман.

Он заявил, что добросовестно платит налоги и декларирует свое имущество. Гройсман считает, что большие доходы - это плюс, так как он может быть свободным в своей работе и никому не заглядывать в руки.

Напомним, что в 2015 году доход Гройсмана от сдачи имущества в аренду был чуть больше 1,3 млн гривен. Его жена заработала больше как предприниматель, говорится в декларации премьер-министра Украины.