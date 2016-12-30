Путин не поздравил Порошенко с Новым годом (обновлено) Трампу и Эрдогану поздравления направлены.

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Президент России Владимир Путин не поздравил президента Украины Петра Порошенко с Новым годом и Рождеством.

В сообщении пресс-службы Путина говорится, что он направил поздравления главам 32 зарубежных государств и правительств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также Путин поздравил с наступающими праздниками новоизбранного президента США Дональда Трампа. Упоминаний действующего президента Барака Обамы в сообщении нет.

В поздравлении также отсутствуют упоминания о главарях "ЛНР" и "ДНР".

Обновление. В другом сообщении на сайте Кремля, в котором Путин комментирует санкции США из-за хакерских атак, упоминается поздравление в адрес Обамы.

"Жаль, что администрация Президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного Президента Д.Трампа, весь американский народ!" - сказано в нем.

Напомним, Путин уже три года подряд игнорирует Украину и Порошенко в своих поздравлениях. В прошлом году Путин проигнорировал также Эрдогана.