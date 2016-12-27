Турчинов отказал добровольцам в блокаде "ДНР" и "ЛНР" Решение должен принять президент, а не ветераны АТО, заявил секретарь СНБО.

Александр Турчинов Фото: Пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что не допустит блокады "ДНР" и "ЛНР" группой добровольцев.

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытаются сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО... Этого не будет", - сказал он журналистам.

Напомним, в понедельник ряд бывших и действующих бойцов АТО, связанных с батальонами "Донбасс" и "Айдар", объявили, что запустят мобильные группы и установят блокпосты для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. Цель блокады - заставить "ДНР" и "ЛНР" отпустить пленных.

Ранее Турчинов выступил за перекрытие всего грузопотока через линию разграничения на Донбассе.