Савченко представила общественную платформу РУНА Депутат уверяет, что речь о партии пока не идет.

Народный депутат Надежда Савченко во вторник во Львове презентовала свою общественную платформу РУНА.

Савченко напомнила, что 2 августа представила свои наработки для новой Конституции. По ее словам, эти наработки услышали люди и начали к ней присоединяться.

"Сегодня мы хотим вам представить общественную платформу. Это не будет политический проект. Партия - это всего лишь механизм. Она у нас появится, когда будет нужно. В данное время это просто природное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги и какой-то популизм", - сказала Савченко.

"Сегодня мы представляем вам общественную платформу РУНА. Это движение украинского народа, активных мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради смены системы, настоящей смены системы. Это революция украинского народа как исключительное требование Революции Достоинства", - добавила она.

Участниками мероприятия, кроме Савченко, стали Назар Мухачев, сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское Казацкое Войско" (Киев); Теодор Дякив, представитель экспертной группы "Народный суверенитет" (Львов).

Теодор Дякив заявил, что РУНА будет добиваться замены "нынешней представительской демократии контролированной представительской демократией". Ее цель - строительство в Украине устройства, которое соответствует децентрализованной унитарной республике.

"Чтобы не было никаких предположений относительно федерализма или чего-то подобного", - отметил Дякив.

По его словам, РУНА предлагает новую модель местного самоуправления

"Мы предлагаем простой механизм избрания и отзыва сельского председателя. Доверили, прошло два-три месяца, не дожидаясь никакого согласия ни от области, ни тем более от Киева, община имеет право, согласно нашему проекту, отозвать этого ошибочно избранного председателя и назначить другого. Из этих обранных в такой способ председателей формируется районный совет с новыми функциями. Это назначение и увольнение руководителя полиции в районе, прокурора района и руководителя местного районного суда как администратора, как человека, который организует процесс работы судей", - сказал Дякив.

При этом все ресурсы на территории района должны контролироваться общиной.

В целом же по стране РУНА предлагает перераспределить собственность в пользу народа, "отобрать ее у олигархов".

Напомним, 2 августа Савченко изложила свое видение новой Конституции. Она предложила, чтобы народ Украины избрал 100 человек с задачей написать Конституцию Украины в закрытом режиме.

Наработки Савченко предполагают: новое административно-территориальное деление Украины "по экономическому принципу выживания и развития инфраструктуры"; создание муниципальной полиции, отрядов территориальной обороны; свободное ношение оружия в Украине; выборность судей и прокуроров на местном уровне; при этом должен остаться один всеукраинский апелляционный суд по административным и уголовным делам; внедрение народного контроля за недрами и государственными ресурсами; силовые структуры и армия остаются государственными; создание нового законодательного органа Народная Власть с мажоритарной системой и правом отзыва депутата; создание правительства без министерств; лишение президента большинства полномочий, за ним должна остаться представительская функция и полномочия главнокомандующего в случае войны.