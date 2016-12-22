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"Левый берег" с Соней Кошкиной

В ходе переговоров по национализации Приватбанка Коломойскому звонила посол США, - источник

Разговор с послом имел решающее значение в принятии решения по банку. 

В ходе переговоров по национализации Приватбанка Коломойскому звонила посол США, - источник
Фото: Макс Левин

Перед тем как решение о национализации Приватбанка было принято окончательно, у бизнесмена и бывшего совладельца банка Игоря Коломойского состоялся разговор с послом США Мари Йованович. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников. Разговор этот, как отмечают источники, был весьма непростым и стал "точкой невозвращения" в истории с переходом Приватбанка из частной собственности в государственную.

Кроме того, как удалось выяснить LB.ua, конфиденциальное соглашение между Минфином и НБУ с одной стороны и Коломойским и Боголюбовым - с другой предусматривает обязательства экс-собственников в течении полугода обеспечить многочисленные кредиты реальными залогами, далее – компенсировать потери государства.

Как сообщил в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" министра финансов Александр Данилюк договоренности эти не оформлены юридически. Однако в случае невыполнения взятых на себя обязательств бывшим собственникам Приватбанка грозит предметная ответственность. 

Подробнее о ситуации с Приватбанком читайте в интервью с Александром Данилюком. 

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Тэги: национализация, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Александр Данилюк (министр финансов), Мари Йованович
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