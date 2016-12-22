ГПУ потребует у Кремля обращения Януковича к Путину Следствие хочет увидеть подпись экс-президента под просьбой ввести войска.

Архив Фото: EPA/UPG

Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к хранящимся в Администрации президента России обращениям бывшего президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину.

Определение суда от 14 декабря доступно в Едином реестре судебных решений.

В рамках уголовного производства против Януковича у Генпрокуратуры возникла необходимость в почерковедческой экспертизе подлинности подписи бывшего президента в заявлении от 1 марта 2014 года к Путину об использовании Вооруженных сил России на территории Украины, а также других заявлений, которые поступали от Януковича к Путину и в Совет Федерации РФ, начиная марта 2014 года.

Суд определил срок действия постановления продолжительностью 30 дней.

В случае если решение не будет выполнено и доступ к документам не предоставят, суд по ходатайству стороны уголовного производства вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в целях изъятия переписки.

Доступ предоставлен украинским следователям или уполномоченным органам России, к которым обратятся правоохранители Украины в порядке международной правовой помощи.

Напомним, ГПУ расследует дело о государственной измене в связи с просьбой Януковича к президенту РФ Путину ввести войска на территорию Украины. Сам экс-президент накануне заявил, что этот документ "не вступил в силу".