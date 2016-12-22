Тарута: австрийцы шокированы тем, что глава Нацбанка – одно из действующих лиц украинской коррупции Нардеп прокомментировал свое интервью австрийскому изданию.

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Европейские журналисты поражены тем, что глава НБУ Валерия Гонтарева как участник финансовых схем Януковича не только не привлечена к ответственности, но даже не допрошена украинской прокуратурой

Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута, комментируя свое интервью ведущему австрийскому изданию «Trend».

«Встреча в Вене состоялась по инициативе европейских журналистов. Брошюра о Валерии Гонтаревой, которую мы раздавали несколько месяцев назад в Вашингтоне, заинтересовала многих и в Европе. В Австрии мы общались с журналистами многих изданий. Австрийцы, немцы хотят лучше понять, что происходит в стране, которая добивается безвизового режима, которая хочет стать ассоциативным членом Евросоюза», - заявил Тарута.

По словам нардепа, ему задавали много вопросов по поводу коррупции в Украине. Журналисты интересовались, почему она до сих пор существует на самом высоком уровне.

«Для австрийцев стало шоком, что глава Национального банка (Центробанка) страны – одно из главных действующих лиц украинской коррупции, человек, помогавший отмывать деньги прежнему режиму и сейчас точно также легализирующий коррупционную ренту для новых руководителей страны», - подчеркнул парламентарий.

По мнению Сергея Таруты, интерес к Валерии Гонтаревой среди международных изданий после национализации «Приватбанка» только возрастет, так как «глава НБУ повесила на украинцев 5 млрд. долларов долгов частной структуры». При этом депутат заявил, что у США и Европы больше нет иллюзий по поводу Гонтаревой.

«Все понимают, что это при соучастии Гонтаревой из банка в офшоры выводилось миллиардное рефинансирование, а «дыра» в капитале тем временем разрасталась. К сожалению, в Украине при нынешней власти у Гонтаревой полный иммунитет. Но, не сомневаюсь, что ей придется ответить перед законом – в США и Европе по поводу Гонтаревой уже не питают иллюзий. Бежать она может только в Москву к своим друзьям из путинского ВТБ», - резюмировал народный депутат.

Напомним, в свежем номере австрийского издания «Trend» было опубликовано интервью Сергея Таруты, в котором он обвинил Гонтареву в отмывании 30 млрд грн. В частности, речь идет о средствах, которые в рамках транша предоставили международные и финансовые структуры, а также деньги, предназначенные для рефинансирования банков.