Нацбанк советует крымчанам повторно обратиться в Приватбанк Ранее Приватбанк не возвращал крымские вклады даже по решению суда.

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Национальный банк Украины в своем ответном письме общественной организации "Крымская диаспора" №20-0009/2103 от 12 января 2017 года советует крымчанам повторно обратиться в головной офис Приватбанка по поводу возврата своих вкладов. Об этом говорится в документе, который опубликовал на своей странице в facebook руководитель организации Анатолий Засоба.

"Учитывая изложенное (информацию о национализации Приватбанка, - ред.), предлагаем вкладчикам повторно обратиться в головной офис ПАО КБ "Приватбанк" с соответствующим заявлением", - дословно говорится в конце письма, которое почти полностью построено на пересказе норм действующего законодательства.

Речь идет о депозитах, которые были размещены на счетах Приватбанка в период до оккупации полуострова. Ранее Приватбанк не возвращал деньги крымчанам даже после решения суда. Причем не только крымчанам, которые остались на полуострове после аннексии (многие из них уже получили компенсации из российского Фонда защиты вкладчиков), но и переселенцам, которые уже несколько лет проживают на материке и имеют официальный статус вынужденно перемещенного лица. Многие из таких переселенцев свои вклады до сих пор не получили.

"По нашей информации все уже гораздо лучше с обслуживанием крымских вкладчиков", - пишет Засоба, который в 2014 году приковывал себя на девять часов к дверям Нацбанка из-за проблем с возвратом вкладов крымских вкладчиков.

Всего на материковой части Украины проживают свыше 50 тыс. крымских переселенцев по данным организации Крым SOS, исполнительного партнера Программы развития ООН. Государственная миграционная служба Украины за время аннексии Крыма выдала 52910 загранпаспортов гражданам Украины с регистрацией на полуострове.