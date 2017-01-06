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Нацбанк укрепил гривну еще на 41 копейку

Украинская гривна на межбанковском валютном рынке снова существенно подорожала.

Нацбанк укрепил гривну еще на 41 копейку
Фото: Надано автором

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый на 6-9 января, на 40,57 копеек, до 26,2867 грн/$.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В предыдущий торговый день НБУ повысил курс нацвалюты на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 5 января, на 49,85 копеек, до 26,6924 грн/$.

Напомним, в четверг, 5 января, гривна на межбанке укрепилась на 40 копеек - средневзвешенный курс доллара снизился до 26,29 грн по сравнению с 26,69 грн на момент закрытия рынка в среду.

Ранее Нацбанк выкупил $67,8 млн при предложении $69,3 млн. Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,23 гривен за доллар. Регулятор объяснил, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалась в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом.

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Тэги: НБУ, курс валют, гривна, курс гривны
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