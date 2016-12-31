Президенту и главе правления CityCommerce Bank предъявлены подозрения Их обвиняют в нанесении 80 млн грн убытков Фонду гарантирования вкладов

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция сообщила о подозрении президенту и главе правления CityCommerce Bank, который обанкротился осенью 2014 года.

"В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. По предварительным данным сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 миллионов гривен", - сообщается на сайте полиции.

Президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (хищение) и ч.3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины, а председатель правления - по ч.5 ст.191 УК Украины. Во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка, изъята коллекцию оружия.

Ни названия банка, ни имен подозреваемых в сообщении нет. Но при этом полиция предоставила фотографию отделения CityCommerce Bank. Совладельцем этого учреждения был бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев, главой правления - Дмитрий Грабовецкий.

CityCommerce Bank попал в число проблемных в мае 2015 года. До конца октября собственники удерживали его на плаву и частично выполняли свои обязательства перед клиентами, но этого оказалось недостаточно для спасения банка.