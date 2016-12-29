Что стоит за достижениями "Нафтогаза" в 2016 году Сегодня "Нафтогаз Украины" - это до 90% добычи нефти и газа в стране, почти весь импорт газа и 40% транзита российского газа в Европу. Компания является монополистом по поставкам газа населению и предприятиям коммунальной сферы (ТКЭ). Поэтому без преувеличения итоги работы "Нафтогаза" - это итоги работы всей отрасли. В прежние годы "Нафтогаз" называли "бизнесом президентов", долгое время он находился в центре коррупционных схем. Но после смены власти в Украине в 2014 году именно "Нафтогаз" был объявлен испытательным полигоном для реформ. Давайте попытаемся проанализировать некоторые промежуточные итоги реформаторской деятельности в "Нафтогазе" через призму публичных месседжей самой компании и ее руководства. В открытом обращении "Нафтогаза" к депутатскому корпусу Украины в сентябре 2016 года были обозначены четыре главных победы нынешнего руководства компании. Поговорим об этих достижениях подробнее. Валерий Щербина , историк, экономист

Фото: EPA/UPG

Победа №1. Российский газ – не для нас?

За годы независимости цена на российский газ для Украины превратилась в "термометр" отношений двух стран. Начиная с 2005 года температура этих отношений все повышалась, периодически создавая кризисные ситуации. Горючая смесь политики, экономики, коррупции и личных амбиций достигли критической массы и привели к качественным изменеииям украино-российских газовых отношениях. Этот поворот был настолько радикальным, что уже в ноябре 2016 года украинские политики и окологазовые чиновники отмечали событие – Украина целый год прожила без закупок российского газа.

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев с 2014 года предлагал максимально очистить украино-российские газовые отношения от политики и перевести их в коммерческую плоскость. Но "позиция наших российских коллег изначально была иррациональной. Мы надеялись, что она поменяется, но этого не произошло", говорил Коболев. Украинская сторона требовала откорректировать условия газового контракта 2009 года в соответствии с изменившимися рыночными условиями. Россияне категорически этого делать не желали. Важным условием должно было стать участие в переговорном процессе третьей стороны в лице Европейской комиссии (ЕК).

Договориться по газу на фоне нарастания военно-политического конфликта между странами не удалось. Коммерческий спор стороны решили вынести на суд независимого Стокгольмского арбитража, решение которого может появиться в 2017 году. Таким образом, Украине удалось перевести газовую проблему из плоскости кулуарных торгов "скидки по цене на газ за политические уступки" в сферу юридическую.

Параллельно "Нафтогаз" решил очень важную для страны проблему – обеспечение реверсных поставок газа через Словакию, Польшу и Венгрию. В комплексе со значительным сокращением внутренного потребления газа это позволило в конце 2015 года отказаться от поставок "Газпрома". Изменить ситуацию удалось при активной политической и финансовой поддержке ЕС.

Но это не решило проблему диверсификации импорта газа, как это трактуется правительством и руководством "Нафтогаза". Главная причина заключается в ограниченных объемах газа на реверсном направлении. Особенно это актуально в зимний период. Задачу помогло бы решить строительство интерконнектора Украина – Польша, запуск которого планируется на 2020 год. Однако пуск его в эксплуатацию может быть отложен из-за технических и экологических проблем. Если же в ближайшие годы начнется экономический рост в Украине, то потребление газа тоже увеличится. А реверсные поставки поставки не смогут полностью закрыть растущие потребности. Поэтому возобновление поставок российского газа может стать актуальным уже в ближайшее время.

Можно предположить, что до оглашения вердикта Стокгольмского арбитража существенных подвижек на украино-российском газовом фронте скорее всего не будет. Прогнозировать победу той или другой стороны сегодня нельзя. Однако для Украины уже сейчас просматривается определенный отрицательный аспект – постепенное сокращение субъектности нашей страны в отношениях с ЕС и Россией.

Украина все больше зависит от позиции третьей стороны (Стокгольмский арбитраж, ЕС). Особенно это заметно в вопросе сохранения транзита российского газа через Украину. В то время как российские обходные газовые потоки плодятся как головы змея-горыныча, "Нафтогаз" самоустранился от контактов с "Газпромом" по газовому транзиту, по умолчанию передоверив эту проблему на усмотрение ЕС.

Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович 26 октября 2016 года еще раз напомнил, что "продолжение газового транзита через Украину в период после 2019 года остается стратегическим приоритетом для ЕС, и здесь мы имеем единогласную поддержку со стороны членов союза". А 28 октября Еврокомиссия разрешила "Газпрому" расширить заполнение с 50% до 90% газопровода OPAL (наземное продолжение "Северного потока"). Одной из главных причин такого решения является неполная загруженность газопровода OPAL. Ничего политического,только бизнес.

Фото: EPA/UPG Глава Нафтогаза Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве

"Это стало шоком для нас", - заявил Андрей Коболев. Столь эмоциональная реакция объясняется достаточно просто: для Украины подобное решение грозит транзитными потерями. Но главное заключается не в этом. Действия Еврокомиссии определялись внутренними бизнес-интересами, а это серьезный сигнал для Украины. Политическая воля еврочиновников к которой постоянно апеллирует украинское руковдство не безгранична. Никто не отменял экономические интересы и бизнес-прибыль.

Победа №2. Прибыльный "Нафтогаз" - мечты сбываются?

В 2016 году "Нафтогаз" впервые с 2006 года не получает прямой поддержки от государства в виде компенсации разницы в ценах на газ. Более того, по результатам года компания получит чистую прибыль свыше 21 млрд гривен. Откуда взялась прибыль "Нафтогаза"? По версии самой компании – это, в первую очередь, поступления за транзит российского газа в Европу, что составляет более половины всей прибыли. Транзит российского газа остается ключевым фактором реальной прибыли для "Нафтогаза", а не перераспределением существующих бюджетных, субсидийных и кредитных средств. В тоже время, увеличение прибыли от транзита на 70% объясняется ростом курса доллара и на 30% другими факторами (ростом объема транзита при уменьшении ставки за транзит).

Второй источник прибыли - это поставки газа для промышленных потребителей. При этом, на данном рынке доля "Нафтогаза" в 2016 году сократится примерно в два раза по сравнению с 2015 годом, а продажи газа с 2014 года уменьшаются более чем в 3,7 раза, пишет Forbes Украина. Подобный обвал руководство компании объясняет своим нежеланием участвововать в коррупционных схемах. Но есть и другая версия: рынок газа для промышленности достаточно конкурентный, и на нем газовый монополист чувствует себя неуютно. Появление прибыли в этом сегменте, очевидно, произошло за счет повышения цен на газ.

Следующая составляющая "победы" "Нафтогаза" - продажа газа для населения. Здесь газовый монополист чувствует себя достаточно уверенно: объемы реализации голубого топлива почти не уменьшились. То же самое можно сказать и о газе для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Финансовые результаты более внечатляющие: в 2015 году данный сектор принес убытки в 17,4 млрд грн, за этот год ожидается прибыль 11,1 млрд грн.

Главный фактор этого роста – повышение цен на газ более чем в два раза. Естественно, что налоговые поступления от "Нафтогаза" в 2016 г. также значительно возрастут. Но здесь есть один нюанс, на котором руководство компании старается не заострять внимание. Речь идет о том, что с бюджетом расчет идет в основном не "живыми" деньгами, а субсидиальными. Из госбюджета выделяются средства в виде протоколов на рассчитанную сумму субсидий, которые оборачиваются по кругу: бюджет - потребитель газа - поставщик газа (облгазы) - "Нафтогаз" - бюджет. Денег как таковых подобная схема не предусматривает. Можно прогнозировать, что с увеличением объемов субсидий на газ в 2017 году доходы «Нафтогаза» и бюджета будут расти. За счет этакого "круговорота бумажек", пишет ЗН.

Фото: segodnya.ua

Победа №3. Украинский газ – не для нас?

"Третья победа газовой реформы - это отказ от убийственной для страны и грабительской для большинства граждан стратегии «дешевого газа для всех". В 2016 году успешно осуществлен переход к новой победной стратегии – "дорогой газ для всех".

Справедливость, по версии "Нафтогаза", должна восторжествовать следующим образом. По Конституции недра принадлежат народу Украины, то есть каждому украинцу в равной степени. За право изымать газ из этих недр добытчики платят ренту в государственный бюджет. Так как цена на украинский газ, добытый госкомпаниями, была мизерной, госкомпании платили ничтожные объемы ренты. При этом почти две трети граждан Украины живут в негазифицированных домах или пользуются газом только для приготовления пищи. Благо от газа, добытого из недр, которые принадлежат каждому украинцу, распределялось неравномерно. Кроме газовых коррупционеров, наибольшую часть этого блага получили граждане, которые использовали много газа. То есть те, кто может себе позволить большие дома и автомобили, не требуют государственной помощи и оплачивают газ самостоятельно. Те семьи, которым трудно оплачивать газ по полной цене, воспользуются адресной субсидией.

По прогнозам субсидиями должны воспользоваться до двух третей домохозяйств в Украине. Они должны будут заплатить за коммунальные услуги в среднем 15% своего дохода. Вот такая рыночная реформа.

Розенко: "Я претендент на субсидію"

По данным "Нафтогаза", в предыдущий отопительный сезон субсидианты использовали газа в два раза больше, чем те, кто субсидий не получал. Энергосбережение и энергоэффективность отложим до лучших времен? Очевидно, что если в стране две трети населения признают себя бедными, то вся страна - бедная, и если эти две трети не мотивированы к активной деятельности, а ждут подачки от государства, то такая страна и не станет богатой.

Победа №4. Коррупцию почти победили

"Нафтогаз" утверждает: "Переход к адресным субсидиям сломал хребет системе газовых дотаций, на которой много лет питалась многомиллиардная коррупция". Единая высокая цена на газ уничтожила старые коррупционные сземы на корню.

В 2016 году население и ТКЭ должны использовать более 16 млрд куб. м газа. Счетчиками газа оборудованы около 73% домохозяйств. Приборами учета тепла – две трети мноквартирных домов. Напомним, затраты на газ в теплогенерации составляют более 70%. Можно предположить, что поле для злоупотреблений уменьшилось, но возможности для людей "знающих" – остались.

Фото: Kriza.com.ua

Еще один удар по коррупции нанесло руководство "Нафтогаза": "Ранее "свои люди" продавали государственным предприятиям устаревшее оборудование по цене вдвое выше рыночной. Теперь мы покупаем только то, что действительно нужно, и по рыночным ценам" через систему ProZorro. Дальше приводятся данные, сколько "не украдено" при проведении закупочных тендеров за последнее время. Позволим себе продолжить: если известно, сколько "украдено до нас" и кто это делал, то почему на слуху только одно "дело Кацубы"? Неужели все потенциальные фигуранты коррупционных схем старого "Нафтогаза" вне досягаемости прокуратуры и НАБУ?

Еще один важный шаг на пути борьбы с коррупцией, по мнению руководства "Нафтогаза", - начало реформы корпоративного управления в компании. Ее цель - сделать госкомпанию прозрачной и эффективной. Первый шаг – создан независимый набсовет "Нафтогаза", который должен контролировать работу менеджмента. В состав набсовета вошло пять человек: трое независимых иностранных специалистов и два представителя украинского государства – министр и замминистра. Чиновники были уволены со своих должностей несколько месяцев назад, но остались в набсовете. Может ли работа такого органа быть эффективной, задаются вопросом коллеги из "Бизнес-Цензора"?

В «Укртрансгазе» и в «Укргаздобыче» подобные наблюдательные советы еще не созданы. Поэтому теоретические возможности для «ручного управления» компанией со стороны властных структур все еще сохраняются.

В целом, если рассматривать «победы» «Нафтогаза» не как состоявшиеся события, а как процесс, то реформаторский тренд в деятельности нынешнего руководства компании просматривается достаточно четко. При этом неоспоримы «успехи» в увеличении цен на газ и зарплат руководства «Нафтогаза».

Можно предположить, что «Нафтогаз» находится в начале сложного и противоречивого процесса реформ, результативность которого, к сожелению, во моногом зависит от решения Стокгольмского арбитражного трибунала.

Свет в конце тоннеля уже виден, лишь бы он не был светом встречного поезда.