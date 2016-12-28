НБУ продал $97 млн для поддержки курса гривны Спрос на аукционе составил 120 млн долларов.

Фото: Макс Требухов

Национальный банк в среду продал на межбанковском валютном рынке 97 млн долларов для поддержки курса гривны.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Спрос на сегодняшнем аукционе составил 120 млн долларов, но часть заявок была отклонена.

Минимальный курс удовлетворенных заявок на продажу инвалюты составил 26,85 грн/долл., максимальный - 26,93 грн/долл. Доля заявок по максимальному курсу - 20,5%.

Напомним, что 27 декабря НБУ продал на межбанковском рынке 46,8 млн долларов.

Объем международных резервов Украины сейчас составляет около 15,7 млрд долларов.

В последние дни спрос на межбанке значительно превышает предложение. В начале недели это было связано с выходными в США, а сейчас - с необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте.